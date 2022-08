‘Gesprekken worden steeds heftiger en langer’, merkt hulplijn voor geldstress

‘De gesprekken worden steeds heftiger en langer’, aldus teamleider Frederieke Kokol van de gratis hulplijn. ‘De hoge prijzen in de supermarkt, dure benzine en energie, de oorlog in Oekraïne: de problemen stapelen zich op en mensen hebben geen perspectief meer. Dan kun je zo een uur met iemand in gesprek zijn met iemand die heel verdrietig en boos is, en geen uitweg meer ziet.’

Bellers zien wel dat de overheid maatregelen neemt om burgers financieel te helpen. Zo hebben lage inkomens recht op een energietoeslag van 1300 euro. ‘Maar voor sommigen is dat niet voldoende. De zorgen worden dan steeds groter. We spreken veel mensen die zich zorgen maken over de stijgende energieprijzen. Zij zegg..

