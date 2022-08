Kabinet moet in de buidel tasten voor koopkracht

Winkelen in de Langestraat in Amersfoort. Volgens het CPB komt het koopkrachtverlies dit jaar uit op 6,8 procent.

Den Haag

Een aantal bewindslieden van Rutte IV had waarschijnlijk een wegtrekkertje toen ze de augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB) onder ogen kregen. Het planbureau zadelt het kabinet op met een formidabele begrotingsopgave. Alstublieft: de inflatie giert en de koopkracht crasht, veel succes met het opvegen van de scherven.

In maart voorspelde het CPB nog een koopkrachtdaling van 2,7 procent voor 2022. Dat cijfer was al tamelijk dramatisch, want zo’n grote achteruitgang van het gemiddelde bestedingsniveau is in minstens 45 jaar niet voorgekomen. Voor 1977 hield het CBS de jaarlijkse koopkrachtontwikkeling niet bij, dus waarschijnlijk is het nog veel langer geleden dat de gemiddelde Nederlander zoveel welvaartsverlies leed.

Die ..

