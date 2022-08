Nieuwe fabriek voor ‘duurzaam’ PEF-plastic

Chemiebedrijf Avantium bouwt een nieuwe fabriek in Delfzijl voor de productie van plantaardig plastic (PEF). Onder andere luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH) wil dit plastic gebruiken voor de verpakking van parfum en make-up. Volgens de producent is PEF veel duurzamer dan conventionele plastics en kan het helpen het afvalprobleem te verminderen.

De nieuwe fabriek van Avantium in aanbouw. Vanaf 2024 wordt hier in Delfzijl plantaardig plastic geproduceerd.

Delfzijl

Avantium zegt, na tien jaar research, pionier te zijn met deze fabriek voor plantaardig plastic. Het bedrijf werkt aan een concept om op grote schaal furaandicarbonzuur (FDCA) uit plantaardige suikers te winnen, een belangrijke bouwsteen voor PEF-plastic. ‘Vanaf 2024 zal de consument zien dat PEF geen sprookje is, maar een commerciële realiteit’, aldus Tom van Aken, CEO van Avantium.

PEF heeft als voordeel dat het volledig is te recyclen en daardoor het afvalprobleem van de ‘plasticsoep’ kan verkleinen. ‘PEF is plantaardig, er komt aan de productie geen druppel aardolie te pas zoals wel het geval is bij de productie van PET-plastic’, zegt Van Aken. ‘Wij maken geen gebruik van fossiele brandstoffen en stoten minder CO 2 u..

