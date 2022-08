Dit zijn de makers van tonijnvrije tonijn. ‘Technisch is alles mogelijk’

Het geheime recept van de visvrije tonijn van Seasogood bevat zeewier, algen, duindoornbessen en sojabonen. In hun laboratorium regeren niet de reageerbuisjes maar de smaakpapillen.

Den Bosch

In maart 2021 brengt Netflix de documentaire Seaspiracy uit. Het is een keiharde aanklacht tegen de wereldwijde visindustrie, waarin onder meer de tonijnvangst wordt aangestipt als een van de redenen dat de kwaliteit van oceanen in schrikbarend tempo achteruitgaat. Vooral bij jongeren en op sociale media wordt de visindustrie gelijkgesteld aan de reeds gehekelde bio-industrie.

Twee weken eerder, zo wil het toeval, worden de eerste blikjes plantaardige tonijn van Seasogood bij bijna negenhonderd Albert Heijns in de schappen gelegd. Weliswaar weggemoffeld in een hoekje van het toch al niet opzienbarende visconservenschap, maar ze liggen er wel. Oprichters Dennis Favier (38) en Michael Luesink (34) knijpen in hun handen. Voor h..

