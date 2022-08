30 uur werken als nieuwe standaard: ‘Jongeren vinden dat er meer in het leven is dan geld verdienen’

Terwijl werkgevers schreeuwen om personeel, pleit vakbond CNV voor een 30-urige werkweek. Aan de cao-tafel is de hoge inflatie nu een groter thema, erkent voorzitter Piet Fortuin: ‘Maar dit is wel het moment om anders te gaan denken over werk.’

Utrecht

Dat overal in de economie bedrijven dringend op zoek zijn naar personeel, ziet CNV-voorzitter Piet Fortuin ook wel. Toch vindt hij dat we juist nu moeten nadenken over een kortere werkweek. Dertig uur moet de standaard worden.

CNV pleit er al enkele jaren voor, maar de personeelskrapte is geen reden dat onderwerp te parkeren, vindt Fortuin. ‘Ik realiseer me: die krapte maakt de discussie spannend. Is dit wel de goede keuze op dit moment? Toch is dat zo. We zijn ooit van 48 uur per week naar 40 uur gegaan, daarna naar 38 of 36 uur. Het wordt tijd om de volgende stap te zetten naar een werkweek van dertig uur.’

Waarom is het tijd voor een kortere werkweek?

‘Het welzijn van werknemers staat onder druk. Van leden horen wij dat ..

