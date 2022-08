Man verdient veel meer in kunstwereld

Amsterdam

In de Nederlandse kunstwereld verdienen mannen zo’n 50 procent meer dan vrouwen, staat in een gezamenlijk rapport van belangenorganisatie WOMEN Inc. en ABN Amro. ‘Hoewel het merendeel van de Nederlanders ervan op de hoogte is dat mannelijke kunstenaars meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s, komt dit grote verschil voor velen als een verrassing’, stellen de onderzoekers. De ongelijkheid in de beeldende kunst blijkt volgens het rapport ook uit het gegeven dat slechts 13 procent van de kunst in Nederlands grootste acht musea is gemaakt door een vrouw.