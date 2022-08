Droogte zorgt voor piek van energieprijzen

De grote droogte in Europa maakt dat energieprijzen wederom records breken. Met name in Duitsland en Frankrijk is zo’n tekort aan stroom dat elektriciteit en gas nog nooit zo duur waren als nu. Zinkproducent Nyrstar ziet zich genoodzaakt de productie in Budel te staken.

Amsterdam

Op de Nederlandse gasbeurs TTF tikte dinsdag de prijs van gas dat in september moet worden geleverd even de 250 euro per megawattuur aan. Dat is zo’n 30 euro meer dan een dag eerder en bijna vijftien keer zo veel als jarenlang gebruikelijk was. Op de elektriciteitsbeurs piekte de prijs nog extremer. De zogenoemde day-ahead-prijs lag in Nederland op 540 euro per megawatuur, wat ongeveer 20 procent duurder is dan het record van een dag eerder. In Duitsland en Frankrijk liggen de prijzen voor elektriciteit nog hoger.

De nieuwe pieken zijn nu eens niet direct te wijten aan handelingen van het Russische regime. De oorzaak is vooral de grote droogte in Europa. Door de lage waterstanden in met name de Rijn worden ook de binnenvaartschip..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .