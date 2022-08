Terwijl de ene crisis de andere opvolgt, maakt dit techbedrijf handige uitvindingen

Techbedrijf Demcon begon ooit met een boter-kaas-en-eieren-spelende robotaap, maar vindt nu producten uit die van pas komen bij crises. Zoals beademingsapparaten in de pandemie, en nu ‘ondersteunende’ middelen voor in de oorlog.

In de ontwerpruimte van techbedrijf Demcon in Enschede.

Enschede

Op een steenworp van De Grolsch Veste in Enschede, het thuisstadion van voetbalclub FC Twente, ligt het hoofdkantoor van technologiebedrijf Demcon. De schreeuwende voetbalfans (ruim 30 .000 bij een vol stadion) zijn te horen op het terrein met de laboratoria, productiehallen en kantoren waar Demcon gloednieuwe producten en technologieën ontwikkelt. Qua activiteiten zijn ze verschillend, maar in hun Twentsheid sterk verwant. Dat is al te horen aan het accent van bijna iedereen die bij Demcon werkt, van receptioniste tot directeur.

Demcon noemt zichzelf een ‘mechatronisch ontwerpbureau’. In normaal Nederlands heet dat een uitvindersbedrijf, geeft directeur Dennis Schipper toe. Hij is weinig enthousiast over het stempeltje: ‘Het klin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .