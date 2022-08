Biden wil chipindustrie in VS weer van de grond krijgen met miljardeninjectie

De VS zijn sterk afhankelijk van Taiwan en China voor chips. Dat maakt het land kwetsbaar. President Biden tekende gisteren de Chips and Science Act, een pakket van 280 miljard dollar om de Amerikaanse chipindustrie te doen herleven.

Een chipwet? Hebben de VS die nodig?

Jazeker. Dat ook een deel van de Republikeinen zich achter de plannen heeft geschaard, wijst erop dat er veel urgentie wordt gevoeld. Nog maar dertig jaar geleden werd 37 procent van alle chips wereldwijd in Amerika gefabriceerd. Inmiddels is dat teruggevallen naar een schamele 12 procent. Europa doet het trouwens nog slechter. Het gros van de chips wereldwijd wordt in China gemaakt. Als het gaat om geavanceerde chips voor bijvoorbeeld smartphones en militaire toepassingen, zijn de statistieken nog extremer. Slechts één bedrijf, het Taiwanese TSMC, is verantwoordelijk voor 90 procent van de wereldproductie. Dit bedrijf maakt bijvoorbeeld ook de chips die in iPhones zitten. Het aandeel van de Ameri..

