Met de belofte van rust brengt deze camping reuring in de polder

Camping Het bos roept! in de Kop van Noord-Holland focust op rust en duurzaamheid. De camping is bovendien een proeftuin voor duurzamer wonen.

Slootdorp

‘Daar woonde ik vijf jaar geleden, in een tentje’, wijst campingeigenaar Gidus Hopmans (41) op het grasveld achter hem. Als Hopmans, een boomlange man met krulhaar en cowboylaarzen, zich in de zomer van 2017 uit zijn slaapzak wurmde, zag hij een vrijwel kale plek naast een bos. Slechts een vuurplaats en toiletgebouw waren aanwezig, plus een handjevol kampeerders.

Wie nu ontwaakt aan de rand van het Robbenoordbos bij Slootdorp ziet paarse struiken, veel bomen en een met riet overgroeid beekje. Hopmans: ‘Dit is een kamer in het bos’. In het gras staat een wormenhotel, verderop een feloranje hot tub, ergens is een traptrekker geparkeerd. Verscholen tussen de bomen staan zes houten huisjes met asymmetrische muren en schuine ramen ‘om..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .