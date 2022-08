‘Krapte zorgt voor leuker werk’

Amersfoort

Waar is het personeel gebleven?

‘Die zijn aan het werk’, zegt econoom Frank Notten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. ‘Van de mensen tussen de 15 en 75 werkt 71,4 procent. Dat is de hoogste participatiegraad die we sinds 1981 gemeten hebben. Er is meer werk. Voor elke honderd werkzoekenden zijn er 133 vacatures. Zij kunnen dus kiezen. In de horeca zijn nu procentueel de meeste vacatures.’

Arbeidseconoom Jan van Ours (Erasmus Universiteit): ‘Wat we nu zien heb ik sinds de jaren zestig niet meer meegemaakt. Toen gingen de lonen sterk omhoog en het verbaast me dat dat nu nog niet gebeurt. De problemen zijn het grootst in de minder aantrekkelijke banen. Mensen uit de horeca zijn bijvoorbeeld de dienstverlening in gegaan.’

