Zwijgen over fraude of bedrog is óók medeplichtig zijn, zegt gedragswetenschapper Max Bazerman

Als het om fraude of bedrog gaat, vindt de Amerikaanse gedragswetenschapper Max Bazerman de zwijgende omstanders boeiender dan de oppercrimineel. Bijvoorbeeld de accountant die de boekhouding controleert. ‘Als zij veel geld verdienen aan hun dienstverlening, wordt het lastiger om problemen te zien.’

New York

Max Bazerman (66) wil niets verhullen, en gaat daarom moedwillig met de billen bloot. ‘Mijn naam stond op een frauduleus onderzoek’, vertelde de Amerikaanse hoogleraar van de universiteit van Harvard onlangs tijdens een bijeenkomst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die studie dateert van een tiental jaar geleden, en leidde tot de spannende conclusie dat mensen eerlijker waren bij het invullen van een vragenlijst als ze die bovenaan moesten ondertekenen in plaats van onderaan.

In 2021 legde de gespecialiseerde website Data Colada het bedrog bloot. ‘Een van mijn coauteurs beweert dat de data die hij had ontvangen van het bedrijf waar we destijds mee werkten frauduleus waren. Ik heb geen duidelijk bewijs wie de fraude heeft..

