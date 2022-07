Megabatterijen moeten als wondersponzen obstakels voor de energietransitie uit de weg ruimen

Lelystad

Als het om gigabatterijen gaat, zijn best wel veel dingen een no brainer. Dat zegt Maarten Quist, medeoprichter van het bedrijf Giga Storage, ontwikkelaar en uitbater van gigabatterijen. Een no brainer is een besluit waar je niet lang over hoeft na te denken, gewoon doen.

Niet veel Nederlanders zullen dat gevoel hebben als het om een gigabatterij gaat. Als ze al weten wat het is. Een gigabatterij is een enorme accu, metershoog en meterslang. In Nederland staat er een bij Lelystad, die van Giga Storage is. De installatie, Rhino (neushoorn) genaamd, heeft een vermogen van 12 megawatt en is de grootste van Nederland.

Wat moet dat gevaarte in een weilandje bij Lelystad? Gigabatterijen zijn de wondersponzen voor de energietransitie, zeg..

