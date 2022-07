Eind aan torenhoge inflatiecijfers niet in zicht

Brussel - Amsterdam

In ruim zestig landen is de inflatie opgelopen tot meer dan 10 procent. In Syrië, Soedan, Venezuela en Zimbabwe zijn de prijzen ruimschoots verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Libanon kampt zelfs met een inflatie van 210 procent, een verdriedubbeling van de prijzen.

Zo erg is het niet gesteld in Nederland, al behoort het wel weer tot het tienprocentclubje. Volgens de Europese rekenmethode bedroeg de inflatie in Nederland in juli namelijk 11,6 procent, een stuk meer dan de 9,9 procent in de voorgaande maand. Hoewel de inflatie voor de gehele eurozone in juli ‘maar’ 8,9 procent was, gaat dat om het hoogste peil sinds het bestaan van de euro. Economen hadden gerekend op 8,6 procent.

‘De forse tweedekwartaalgroei..

