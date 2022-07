Vleesloos feesten wordt de norm, dus deze cateraar serveert bourguignon zonder boeuf

Cateringbedrijf The Food Line-up streeft naar een zo duurzaam en plantaardig mogelijk menu. Eerst op festivals, tegenwoordig ook voor klanten als KLM en Heineken. ‘Veel bedrijven zien inmiddels dat je ook zonder vlees een goed feest kunt neerzetten.’

Amsterdam

Hoe maak je een salade niçoise zo duurzaam mogelijk? Door eerst eens te kijken wat er in de omgeving groeit, bijvoorbeeld. De biologische boer die naast het terrein van Lowlands woonde, kreeg elk jaar een gratis kaartje van de festivalorganisatie. Goedmakertje voor de overlast. Niemand was op het idee gekomen zijn groenten te gebruiken op het festival.

‘Toen Lowlands ons inschakelde in 2018 zijn we meteen naar hem gegaan’, zegt Willem Treep (47) van The Food Line-up, ‘lokaler kun je je ingrediënten niet krijgen’. De klassieke niçoise kwam op de kaart als Salade Biddinghuizen.

Local sourcing heet dat in vaktermen. Het is een van de uitgangspunten van The Food Line-up, een cateraar die lekker eten – ‘alles begint..

