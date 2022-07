‘Schuldbekentenis’ Rabobank over stikstof is allesbehalve dat: ‘Schaalvergroting werd ingezet door de overheid’

Rabobank zou spijt hebben van het mede veroorzaken van het stikstofprobleem, berichtten diverse media vrijdagochtend. Dat blijkt een misverstand. Van een spijtbetuiging of schuldbekentenis is geen sprake, zegt een woordvoerder van de bank. Een significante beleidswijziging lijkt ook niet ophanden.

Utrecht

De Rabobank reageerde vrijdag in dagblad Trouw op een kritisch artikel over het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van de bank. Het verwijt is dat de bank decennialang zou hebben weggekeken van de milieuproblemen die het gevolg zijn van de schaalvergroting van de landbouw. Rabobank heeft deze schaalvergroting grotendeels gefinancierd (80 procent van de Nederlandse boeren is klant) en heeft daaraan dus goed verdiend. De ‘bo’ van ‘rabo’ komt van Boerenleenbank, een van de voorlopers.

Rabobank zegt in Trouw het ‘spijtig’ te vinden dat de landbouwtransitie die het kabinet wil afdwingen om de stikstofcrisis op te lossen, niet eerder is ingezet. ‘Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen. We kijken met ..

