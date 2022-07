Affaire-Kroes bewijst hoe Silicon Valley politiek in slaap suste met mythische oplossingen voor alles

Neelie Kroes met Apple-bestuursvoorzitter Tim Cook in Amsterdam bij het Startup Fest Europe, een evenement dat in het teken staat van innovatie en nieuwe producten en diensten.

brussel

Het mag niet volgens de ethische gedragscode voor oud-Eurocommissarissen, maar tóch doet ze het. De inmiddels tachtigjarige VVD-prominent Neelie Kroes, tussen 2004 en 2014 eurocommissaris van Mededinging en vervolgens van Digitale Agenda, begint in 2015 in het geniep te lobbyen voor Uber. Dit bleek deze week uit de Uber Files, 124.000 interne bestanden die door klokkenluider Mark MacGann zijn gelekt.

In 2015 is de glans van het bedrijf er bij de experts al vanaf. Zo noemt Silicon Valley-ingewijde Aaron Zamost in dat jaar Uber als hét voorbeeld van een fout bedrijf. Het slechtste bedrijf ter wereld zelfs. Want de verhalen over onderbetaalde taxichauffeurs en privacyschendende apps zijn dan al bekend. Je zou dus kunnen zeggen dat Kro..

