Onderzoek Tata naar chroom-6

Tata Steel onderzoekt hoe het kan dat in een aantal grondwatermonsters van het terrein van de staalfabriek chroom-6 is aangetroffen.

Velsen-Noord

Dit onderzoek kan een aantal weken duren, ‘omdat het zorgvuldig moet gebeuren’, vertelt Marco Workel, directeur op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu bij Tata Steel.

Als het bedrijf weet hoe het komt dat er chroom-6 werd gevonden en weet hoe ver de kankerverwekkende stof is verspreid, zal dat gepubliceerd worden. Overigens houdt het staalbedrijf de verontreiniging in het gebied al langer in de gaten. ‘Daarbij voeren we regelmatig metingen uit naar alle soorten chroom. We hebben chroom-6 nog nooit eerder aangetroffen’, vertelt Workel.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) meldde vrijdag dat er chroom-6 is aangetroffen in het grondwater op het terrein van Tata Steel. De verontreiniging zit op vijf meter onder de grond. Op het terrein wordt geen drinkwater gewonnen. Volgens GGD Kennemerland zou het geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, omdat mensen niet in aanraking komen met het grondwater op het terrein van Tata Steel.

Chroom-6 zit in natuurlijke mineralen en wordt ook door mensen gemaakt voor de roestwerende eigenschap. Het kan schadelijk zijn voor de gezondheid en kan onder meer kanker veroorzaken.