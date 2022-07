Mark MacGann, klokkenluider van Uber Files

Een dag na de wereldwijde Uber-onthullingen is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het lek naar de pers. Het is Mark MacGann, de man die tussen 2014 en 2016 verantwoordelijk was voor al het lobbywerk in Europa. Nu heeft hij spijt.

Londen

Eigenlijk had de nu 52-jarige Ier al op zijn eerste werkdag bij Uber zijn conclusies kunnen trekken. Als Mark MacGann in 2014 in dienst komt van het Amerikaanse taxibedrijf als hoofd-lobbyist voor Europa en omstreken, neemt hij een taxi vanaf het Londense vliegveld naar kantoor. Een Uber uiteraard. Hij mailt een van zijn bazen dat het iets langer duurt omdat hij vast it in het verkeer. Prompt krijgt hij een bericht terug dat ze allang weten wat zijn nieuwe aankomsttijd is: ‘Ik bekijk je momenteel in Heaven!’

Heaven is de inmiddels beruchte applicatie waarmee Uber-medewerkers stiekem iedere Uber-passagier real time kunnen volgen. Uber stopte daar uiteindelijk in 2017 mee, maar blijkbaar was de applicatie in 2014 nog iets om ..

