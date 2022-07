Wat ging er mis tussen Musk en Twitter? En hoe moet het verder?

Musk heeft de verloving verbroken met Twitter. Niets is er meer over van de grootse plannen voor de toekomst van de om elkaar heen dartelende pubers. Maar wat is de reden van de liefdesbreuk? En hoe moet het nu verder?

In april verklaarde Musk grote plannen te hebben met Twitter. Een paar weken later was de glans er alweer vanaf. (beeld afp / Chris Delmas)