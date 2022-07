In de streekwinkel van Carisia en Kees maakt elke klant oogcontact

Werknemers met een beperking zijn van harte welkom in Streekwinkel De Lingegaerdt in het Betuwse Elst. Uitbaters Carisia en Kees ‘t Jong hopen dat hun bedrijf bijdraagt aan het begrip. ‘Klanten zijn hier meer relaxed.

Elst

Over weinig kledingstukken zal de laatste jaren zo steen en been zijn geklaagd als over mondkapjes, maar voor Kees en Carisia ‘t Jong uit Elst was de alomtegenwoordigheid van het beschermingsmiddel pas echt een plaag.

De uitbaters van Streekwinkel de Lingegaerdt zijn namelijk doof - Carisia (43) vanaf haar geboorte, Kees (44) sinds zijn oorontstekingen als baby - en moeten dus de mond van hun klandizie zien om te kunnen liplezen. Het is dat er een deel van de week een tolk gebarentaal in de winkel rondloopt, anders zou het stel tijdens de coronapandemie dikwijls geen idee hebben gehad of hun klanten nou op zoek waren naar pak ‘m beet de quadrupel van de Elstse bierbrouwer Jeronimo, de chocoladecakemix van windkorenmolen De Vlijt uit W..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .