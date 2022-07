Er verandert veel op de huizenmarkt, maar de prijzen blijven vooralsnog stijgen

Onder invloed van de stijgende rente en een mogelijke recessie is de wind op de woningmarkt aan het draaien. Dat concludeerde makelaarsvereniging NVM donderdag bij de presentatie van de verkoopcijfers over het tweede kwartaal. Prijzen stegen nog steeds (met 3,5 procent) maar op vele fronten zijn er nieuwe ontwikkelingen zichtbaar.

Amsterdam

huizenbezitters halen de verkoop van hun woning naar voren

In de lente komen altijd meer woningen op de markt dan in het eerste kwartaal. Maar de afgelopen drie maanden groeide het aanbod extreem. Er werden 46 procent meer huizen bij NVM-makelaars te koop gezet dan in het eerste kwartaal en 23 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.





Makelaars verklaren die groei doordat veel verkopers onrustig werden van de stijgende rente en de economische onzekerheid, vertelde Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de vakgroep wonen binnen NVM. ‘Die hebben dus eerder hun huis te koop gezet dan zij eerst van plan waren.’ Zo zagen makelaars veel klanten die al een nieuwbouwwoning gekocht..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .