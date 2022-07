De ECB vergroent verder en hoopt dat de grootste vervuilers volgen

Door jaarlijks 30 miljard euro te pompen in schuldpapier van bedrijven die duurzamer zijn dan hun sectorgenoten probeert Frankfurt het financieel aantrekkelijker te maken voor de achterblijvers om ook groener te worden.

Een klimaatactivist draagt een masker van ECB-president Christine Lagarde in Frankfurt. (beeld afp)

Frankfurt

De Europese Centrale Bank (ECB) stelt al lang dat de strijd tegen de klimaatverandering cruciaal is voor de financiële stabiliteit. Nu maakt de ECB haar rol in dat gevecht ook concreet. De centrale bank gaat geleidelijk de 344 miljard euro aan bedrijfsobligaties op haar balans vergroenen. De ongeveer 30 miljard euro die jaarlijks vrijkomt door het op vervaldag komen van dat schuldpapier zal geherinvesteerd worden in obligaties van meer duurzame bedrijven.

De reden dat er het afgelopen decennium zoveel bedrijfsleningen bij de ECB zijn beland, past in de grootste strijd van de centrale bank: het nastreven van een inflatie van 2 procent. Met verschillende opkoopprogramma’s probeerde Frankfurt de langetermijnrente in die periode omla..

