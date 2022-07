Tegendraadse snelheidsapp

Veenendaal

Als in een luchtverkeerstoren bewegen tienduizenden blauwe stipjes zich langzaam over de kaart van West-Europa, getoond op vier enorme breedbeeld-tv’s op het hoofdkantoor van Flitsmeister in Veenendaal. Heel Nederland is blauw gekleurd, maar als tentakels strekken sommige stippenstromen zich uit richting de Franse kust en dwars door Duitsland. Enkele verdwaalde spikkels bevinden zich in het noordelijkste puntje van Zweden of diep in Bulgarije.

Alle stippen staan voor automobilisten met de Flitsmeister-app aan. Wanneer zij richting een flitspaal rijden, krijgen ze een waarschuwing op hun telefoon, waardoor vrijwel alle snelheidsboetes ontweken kunnen worden. Als de automobilist zelf een flitspaal spot, kan hij in de app andere ge..

