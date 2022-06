Duurzaam en gratis: plantenvoeding uit menselijke urine

Niamey

Geen tuinder zal het in zijn hoofd halen om zijn planten te bewateren met zijn eigen urine. Hij strooit nog liever kunstmest. Alles is beter dan voor gek te worden versleten. Toch heeft een team van het National Institute of Agricultural Research in Niger goede resultaten geboekt met menselijke urine als voedingsstof voor planten.

Het team is in contact gekomen met een groep vrouwen uit Niger. In de regel werken daar de vrouwen op het land. Ze bebouwen er de meest voedselarme velden. Alleen het armeluisgraan parelgierst wil daar nog groeien. Het gewas doet het slecht, vanwege de uitputting van de bodem en de beperkte beschikbaarheid van dure kunstmest. De vrouwen hebben het team aangeboden om de urinemeststof op hun akkers te te..

