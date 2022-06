De stijgende rente stut de dekkingsgraad en daarom gaan voor het eerst in jaren de pensioenuitkeringen omhoog.

De twee fondsen voor ambtenaren en zorg en welzijn en de twee pensioenfondsen voor metaalbedrijven verhogen de toegezegde pensioenen van miljoenen Nederlanders per 1 juli.

Den Haag

Het pensioenfonds voor de metaalindustrie PME kwam woensdag als eerste met de aankondiging van de verhoging van de pensioenen van 600.000 ouderen en de opgebouwde pensioenrechten van werkenden. Dat is voor het eerst sinds 2008.

Per 1 juli gaan de metaalpensioenen met 1,29 procent omhoog. Dit komt overeen met de verhoging die op 1 januari van dit jaar niet door kon gaan omdat het fonds er op dat moment nog te slecht voor stond. In oktober beslist PME of de pensioenen na de jaarwisseling opnieuw omhoog kunnen. Dan hoopt het fonds te kunnen verhogen met het inflatiepercentage tussen 1 juli 2021 en 1 juli dit jaar.

Het pensioenfonds voor ambtenaren ABP maakt donderdag het percentage bekend waarmee de pensioenen per 1 juli zullen worden..

