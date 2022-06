Bedrijf met cruciale rol in de energietransitie: ‘Zonder kabels heb je weinig aan windmolens’

Van het gas af is makkelijker gezegd dan gedaan. In Twente worden de honderden kilometers kabels gemaakt die op de bodem van de Noordzee tussen de windmolens komen te liggen. ‘Het gaat ineens zo hard. Daar hebben wij op geanticipeerd.’

Lochem

Langzaam schuift een dikke gele slang door het dak van de fabriek naar buiten, over de rollers van een kabelgoot, om dan door een robot in de vorm van een vraagteken te worden neergelegd in een speciale duwbak die in het aanpalende Twentekanaal ligt te wachten. Kilometers kabel worden zo tot op de centimeter nauwkeurig als spaghetti in het ruim gedrapeerd. De bak zal daarna door kanalen en rivieren naar Velsen worden geduwd. Daar wordt hij opgepikt door een kabellegger om uiteindelijk het ruime Noordzeesop te kiezen, richting een van de windmolenparken die daar in aanbouw zijn. Daar gaat de kabel iets essentieels doen: de boel verbinden.

De Achterhoek ligt best ver van het strand. Maar hier, bij de Twentsche Kabelfabriek (TKF) in Lo..

