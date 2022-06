‘Dumpster divers’ rapen uit afvalbakken hun eten bij elkaar in strijd tegen verspilling

Amsterdam

Op het parkeerterrein van een groente- en fruitgroothandel pakt May (28) rijpe maar afgekeurde ananassen en mango’s uit grote bakken. Gratis en voor niets neemt hen ze mee naar huis in een grote, kleurrijke boodschappentas.

‘Soms is het net of ik in een videogame zit. Dan sta ik in een container vol bosbessen en moet ik van pompoen naar pompoen springen om bij de avocado’s te komen.’

Naar de supermarkt gaat May, die zich als non-binair afficheert en daarom met andere voornaamwoorden wil worden aangeduid, nog maar sporadisch. Voor vrijwel al hun eten gaat de student ‘dumpster diven’, dat een jaar of tien geleden overwaaide uit Amerika.

‘Afvalbakduiken’ dus, oftewel: waardevolle spullen uit het afval halen. Het kan behalv..

