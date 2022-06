Lagarde en Powell voeren eigen strijd tegen inflatie

In de jaren tachtig knechtte Fed-president Paul Volcker de hoge Amerikaanse inflatie, in 2012 redde Mario Draghi eigenhandig de euro. Maar de wereld waarin hun opvolgers Christine Lagarde en Jerome Powell nu hetzelfde moeten doen, is een heel andere.

Woensdag was de dag waarop centrale bankiers in zowel de eurozone als de Verenigde Staten ‘het narratief’ veranderden. De Europese Centrale Bank (ECB) gaf onaangekondigd, maar niet geheel onverwacht, het signaal dat ze niet zomaar zal toekijken hoe de nervositeit over het voortbestaan van de eurozone toeneemt. En de Federal Reserve (Fed) pakte steviger door in de strijd tegen de inflatie dan de bank zelf had aangekondigd.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Graphic - beeld vk

Beide signalen gaan over geloofwaardigheid. En beide zijn een softere versie van de boodschappen die twee illustere voorgangers van Christine Lagarde (ECB) en Jerome Powell (Fed) eerder hebben gedaan om hún geloofwaardigheid over diezelfde onderwerpen te vergroten.

