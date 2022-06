Economen bepleiten renovatie huizenmarkt

Jonge huizenkopers moeten hun pensioen kunnen gebruiken bij de aankoop van een woning. De eigen woning moet niet worden belast in box 1, maar in box 3. Met deze en andere ingrepen moet de vastgelopen woningmarkt worden vlotgetrokken. Dat stellen economen van ABN Amro, ING en Rabobank en een aantal prominente deskundigen in een gezamenlijk rapport.