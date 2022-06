Implosie cryptomarkt zaait paniek onder beleggers

De waarde van de bitcoin is de afgelopen dagen flink gedaald. Ook andere cryptomunten delen in de malaise, wat diverse bedrijven noopte tot ingrijpen. ‘Het is een bankrun volgens het boekje’, zegt ING-econoom Teunis Brosens. Wat is er aan de hand?

Amsterdam

Er is op dit moment niets meer over van de euforie rondom cryptomunten, die er eerder dit jaar nog wel was. Eind maart bereikte de bekendste cryptomunt, de bitcoin, nog een jaarpiek met een koers van bijna 43.000 euro. Inmiddels is daar nog maar de helft van over. Nadat de munt de afgelopen dagen al in een vrije val terechtgekomen was, daalde hij maandag nog eens met 10 procent. Ether, de op een na grootste cryptomunt, zakte de afgelopen week meer dan een derde in waarde.

Het is al een tijd onrustig, als gevolg van de vrees bij beleggers voor hogere rentetarieven van de Amerikaanse Federal Reserve vanwege de hoge inflatie. Dat heeft ook gevolgen voor techaandelen, die worden gezien als risicovolle investeringen.

Cryptomunten zijn ..

