DNB: Nederlandse economie dreigt bij verbod op Russische energie in recessie te belanden

Amsterdam

Het toekomstplaatje is dus minder florissant dan niet zo lang geleden werd voorspeld. De overheid moet meer uitgeven vanwege de problemen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, en de economische groei is bijgesteld. Toch daalt de Nederlandse schuldgraad dit jaar vermoedelijk tot 50 procent.

Hoe kunnen twee tegenvallers uitmonden in een meevaller? De toename van de overheidsschulden is veel kleiner dan de nominale groei van de economie, die dus niet gecorrigeerd is door inflatie. En laat die laatste nu net heel hoog zijn. In mei bedroeg de inflatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 8,8 procent. DNB rekent voor heel 2022 op 8,7 procent, volgend jaar zou dat terugvallen tot 3,9 procent, om in 2024 uit te komen op 2,4 p..

