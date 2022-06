Babyshowers, besnijdenisfeesten en bruiloften: met hun mocktails komen deze zussen overal

Veenendaal

Terwijl de ‘Jennifer Lopez van Marokko’ de zaal vast opwarmt voor het besnijdenisfeest, leggen Senna en Esma el Mourabit de laatste hand aan een pornstar martini. Dat wil zeggen: aan hun ‘virgin’ variatie op de wereldberoemde cocktail. Net als het origineel heeft deze ‘Monostar Martini’ een knaloranje kleur en passievrucht als basisingrediënt. Maar of hij ook hetzelfde smaakt? De zussen zouden het niet weten: ze drinken geen alcohol.

Dat is ook de reden dat ze drie jaar geleden met Mono Mocktails begonnen. Esma werkte destijds bij een restaurant in Utrecht en zag de meest ‘trendy’ cocktails voorbijkomen. Dat knaagde. Want terwijl zij alcoholdrinkers kon fêteren op de mooiste gintonics en wijnen in dito glas, werd ze op feestjes ..

