Bij Classic Mike zijn jongeren ‘kneitersuccesvol’ in het restaureren van oude auto’s, ondanks hun faalangst of adhd

Met zijn garagebedrijf in Zeewolde restaureert Mike Kastrop klassieke auto’s. Ondertussen leert hij jongeren met faalangst, dyslexie of ADHD dat er genoeg dingen zijn die ze wél kunnen. Zijn bedrijf werd vorige maand uitgeroepen tot Beste praktijkopleider van 2022.

Zeewolde

In de hoek van zijn garage verzamelt Mike Kastrop de jongeren om zich heen. Het is dinsdagochtend, 8 uur. Ze nemen door wie er vandaag aan de witte Alpine A106 gaat sleutelen, wie de achteras van de Porsche 356 onder handen neemt en wie de originele Maserati-claxon – op de kop getikt op een beurs in Italië – in elkaar gaat zetten.

Anouschka (19) knikt.

‘En is er nog iemand die iets wil leren vandaag?’

‘Over de ontsteking’, zegt Laurens (25). ‘Hoe je weet dat die kapot is.’

Kastrop belooft daar later op de dag uitleg over te geven. En hij belooft ook nog iets anders. Als het lukt de Itala uit 1926 vandaag voor het middaguur weer aan de praat te krijgen, dan komt er patat bij de lunch.

Het sleutelen aan zeldzame en klassieke auto’s is h..

