ECB verhoogt rente in juli, later nog forser

Zoals verwacht voert de Europese Centrale Bank (ECB) pas in juli de eerste renteverhoging in meer dan tien jaar door. Het is mogelijk de opmaat naar nog harder doorpakken, gaf ECB-president Christine Lagarde donderdag te verstaan.

Christine Lagarde was met de ECB te gast in Amsterdam. (beeld afp / John Thys)

Brussel

Dat er bij de volgende beleidsvergadering in juli een renteverhoging komt, was al ruim voor de persconferentie in de Amsterdamse Hermitage bekend. Ook dat er in september een herhaling komt, stond al buiten kijf. Maar die rentestijging kan dan met 50 basispunten (0,5 procentpunt) weleens twee keer zo hoog uitvallen als tot nog toe gedacht. Het zal afhangen van hoe de inflatiecijfers zich de komende maanden ontwikkelen.

