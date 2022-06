‘Ook duurzame stal nog te vuil’

De vergunningverlening voor ‘duurzame’ veestallen is voor een groot deel gebaseerd op fictie, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Provincies gebruiken verouderde cijfers waarin de stikstofuitstoot tot wel 380 procent wordt onderschat. Hierdoor is de uitstoot van innovatieve stalsystemen op papier veel lager dan in werkelijkheid.