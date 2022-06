Stroomnet Limburg en Brabant vol

Den Haag

Dat heeft minister Rob Jetten (Energie) laten weten. Het net zit in die provincies ‘nagenoeg aan de maximale capaciteit’. TenneT gaat op zoek naar oplossingen. Tot wanneer de stop duurt, is vooralsnog onduidelijk. Voor huishoudens ‘zijn er vooralsnog geen gevolgen’, aldus de bewindsman.

De vraag naar aansluitingen op het net in Noord-Brabant en Limburg is de afgelopen tijd ‘explosief’ gestegen. Dit komt onder meer door ‘de snelle ontwikkeling van het aantal warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de verduurzamingsinitiatieven’, zoals de vergroening van de industrie. Jetten spreekt van ‘erg spijtig nieuws’ met grote gevolgen. Ook bedrijven die meer stroom willen gebruiken, kunnen dat in deze regio’s voorlopig niet doen.

Er ware..

