Momenteel zijn er 1,4 miljoen openstaande vacatures. Vooral in horeca, transport en logistiek zijn mensen nodig.

Den Haag

De stijging is zichtbaar in alle beroepsklassen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de arbeidsmarkt. Sinds de metingen vijfentwintig jaar geleden begonnen, is het aantal openstaande vacatures nog niet zo hoog geweest, bevestigt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. ‘De krapte op de arbeidsmarkt, die ook al voor de coronacrisis zichtbaar was en door de crisis tijdelijk daalde, zet nu weer door. De vraag is bijvoorbeeld in delen van de horeca al hoger dan voor de coronaperiode. Het is in lijn met wat we zien in andere macro-economische statistieken, waarin je de vraag naar goederen en diensten en daarmee ook personeel ziet exploderen.’ Uit de CBS-cijfers blijkt dat vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .