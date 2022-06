Moet de consument rekening houden met nog hogere energieprijzen?

Waar moet de consument op rekenen?

Het ligt in de lijn der verwachting dat de tarieven ook bij leveranciers zoals Eneco en Vattenfall zullen stijgen. Vattenfall is er nog niet uit wat de nieuwe tarieven zijn, volgens een woordvoerder. Eneco zal over twee weken de tarieven die per 1 juli ingaan bekendmaken. ‘We zijn nu nog bezig met de inkoop, dus we kunnen nog niet zeggen welke kant het op gaat’, zegt een woordvoerder. ‘Maar dat de prijzen enorm gestegen zijn is een feit.’

Essent maakte afgelopen week een verhoging van de variabele tarieven van 25 tot 30 procent bekend, gemiddeld 50 euro per huishouden. Sinds 1 januari had het de prijs niet meer verhoogd, aldus een woordvoerder. ‘Sommige leveranciers verhogen elke maand de prijs. Daarom be..

