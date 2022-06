Nederlandse champignonkwekers drukten hun stempel, maar dat wordt steeds minder

In vijftien jaar tijd verdwenen drie van de vier champignonbedrijven uit Nederland. In deze vierdelige zoektocht ondervindt Maurice van der Spek de achterkant van de laagsteprijsgarantie van supermarkt Jumbo, ziet hij met eigen ogen hoe Oekraïense arbeidsters de gaten vullen van Poolse arbeidsmigranten die in Nederland werken en bevraagt hij de effecten van Europese subsidies. In deze eerste aflevering: het interview waar het allemaal mee begon.

517. Dat is het aantal Nederlandse bedrijven dat in het jaar 2000 champignons kweekte. In 2015 waren er daar nog 127 van over, een afname van 76 procent. Vandaag de dag blijven zo’n 100 bedrijven actief. Hoe kan het dat in zo’n korte tijd zoveel champignonbedrijven uit Nederland verdwenen?

Dat is de vraag waar ik de komende vier weken een perspectief op bied. Mijn zoektocht voert me langs (bijna) failliete kwekers en supermarkt Jumbo die van champignons een stuntartikel maakte. Mijn zoektocht voert me ook naar Polen, waar ik met eigen ogen zie hoe Europese subsidiegelden hielpen een paddenstoelensector uit de grond te laten schieten. Maar laten we beginnen bij het begin.

Terwijl de krachten de derde ‘vlucht’ oogsten – een champ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .