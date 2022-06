Amsterdamse aandelenbeurs sluit met een bescheiden winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een bescheiden winst gesloten. Signify was bij de hoofdfondsen de grootste winnaar. Beleggers verwerkten verder het besluit van het oliekartel OPEC en bondgenoten over de verhoging van hun olieproductie in juli en augustus. De AEX eindigde 0,3 procent hoger op 703,44 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1015,43 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,3 procent.