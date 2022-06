Philips gaat onderuit op Damrak

Philips is woensdag onderuitgegaan op de beurs in Amsterdam. Beleggers schrokken van een bericht in Het Financieele Dagblad dat het zorgtechnologieconcern al in 2015 over bewijs beschikte van ernstige problemen bij de Amerikaanse dochter Respironics. Het duurde vervolgens tot 2021 voordat er ingegrepen werd door miljoenen beademingsapparaten voor patiënten met slaapapneu terug te roepen.