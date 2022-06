Zomertoeslagen voor personeel Schiphol

De zomertoeslagen die Schiphol aan personeel gaat uitbetalen, kosten de luchthavenuitbater tussen de 40 en 50 miljoen euro. Dat meldde Schiphol in een toelichting op het akkoord dat eerder met vakbonden was gesloten.

Schiphol

De toeslagen zijn onderdeel van een breder akkoord tussen de luchthaven en de vakbonden FNV en CNV om het werk op Schiphol aantrekkelijker te maken. Schiphol geeft personeel in drukke zomermaanden een toeslag van 5,25 euro per uur. Na de zomer krijgt het personeel nog eens 1,40 euro per uur extra. Deze laatste regeling loopt tot 1 september 2023.

Schiphol benadrukt dat de extra toeslagen voor rekening komen van de aandeelhouders van de luchthavengroep, die voor bijna 70 procent in handen is van de staat en voor ruim 20 procent van de gemeente Amsterdam. Lang niet alle medewerkers die het extra loon krijgen, zijn in dienst van Schiphol. Velen van hen werken bijvoorbeeld voor beveiligingsbedrijven en afhandelaars als Swissport, Dnat..

