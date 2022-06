SNS en Regiobank laten betalen voor alleen spaarrekening

Amsterdam

Sparen, ooit een deugd, wordt in Nederland stapje voor stapje een even exclusieve hobby als het lidmaatschap van de golfclub. Behalve dat op saldi boven een ton nog altijd een half procent rente in rekening wordt gebracht, moeten klanten bij SNS en Regiobank maandelijks 2,55 euro gaan betalen als ze alleen een spaarrekening hebben.

Dit gaat per 1 juli in. De beide banken willen geen spaarders meer zonder betaalrekening. ‘We willen dat al onze klanten een basispakket hebben – betaal- en spaarrekening. Hoe beter we onze klant kennen, hoe beter we die kunnen bedienen’, verklaart een woordvoerder van de Volksbank, de moedermaatschappij van SNS (1,6 miljoen klanten) en Regiobank (700.000 klanten).

prijsbeleidABN Amro (5 miljoen reke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .