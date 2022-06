Unilever grote winnaar op het Damrak

Unilever was dinsdag de grote winnaar in de AEX-index. Het was- en levensmiddelenconcern maakte bekend dat de Amerikaanse activistische investeerder en miljardair Nelson Peltz een bestuurszetel krijgt. Zo kan hij meer invloed uitoefenen bij de onderneming achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s. Beleggers zetten Unilever daarop 9,3 procent hoger.