Achterstand bij cao’s ingelopen, looptijd korter

Werknemers die door corona lang moesten wachten op afspraken over loonstijging, hebben in veel gevallen weer een nieuwe cao. Wel zorgt de inflatie en de onzekerheid rond Oekraïne voor cao’s met een kortere looptijd.

Den Haag

Dat blijkt uit een analyse van werkgeversorganisatie AWVN van de cao-onderhandelingen sinds begin dit jaar.

Ruim een jaar geleden hadden maar liefst 2,6 miljoen werknemers een cao die verlopen was. Door de onzekerheid rond corona lagen de cao-onderhandelingen stil en werden er geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld een loonsverhoging. Het aantal verlopen cao’s was met 340 ruim tweehonderd hoger dan normaal.

Dit voorjaar hebben werkgevers en vakbonden die achterstand ingelopen, constateert de werkgeversorganisatie. AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde wijst op nieuwe cao’s die recent zijn afgesloten bij onder meer de politie, in het onderwijs en de horeca. Daardoor is het aantal werknemers met een verlopen c..

