Chipbedrijven helpen AEX aan de plus

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden maandag tot de grootste stijgers in de Amsterdamse AEX-index. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 eindigde in de plus, evenals de toonaangevende Europese beurzen. Beleggers reageerden onder meer op de aankondiging dat de coronalockdownmaatregelen in China worden versoepeld.