Een kilo tomatenzaden kost meer dan een kilo goud – en krijgt daarom een vorstelijke behandeling

De diamantenteller draait op volle toeren in de verpakkingshallen van zadenveredelaar Hazera. Kleine zakjes van aluminiumfolie gaan een voor een de machine in en worden geopend met twee zuignapjes. Daarna steekt de machine er een tuut in die ze vult. Niet met diamanten, maar met 2500 tomatenzaadjes. Het luistert nauw, dat zaden tellen.

Made

Een kilo tomatenzaden kost meer dan een kilo goud. Weinig verrassend dus dat de zakjes worden behandeld als een kostbaar goed in het productiecentrum van de Nederlands-Israëlische multinational Hazera in het Brabantse Made. Hier wordt per jaar drie- tot vierhonderd ton veredelde zaden verscheept naar telers over de hele wereld, van kleine boeren in Zuid-Amerika tot glastuinbouwers in het Westland. Zij kopen veredelde zaden van onder meer tomaten, uien, komkommers, radijsjes en kool. De zaden zijn afkomstig uit kassen en velden van Hazera over de hele wereld, waaronder die in Made.

Gewassen worden veredeld om groenten en fruit te produceren die bijvoorbeeld resistent zijn tegen ziektes en droogte of die een hogere opbrengst en intenser..

