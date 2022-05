Noordzeevissers in zwaar weer, uitvaren loont niet bij huidige gasolieprijzen

Het zijn zware tijden voor de Noordzee-vissers. De helft van de grotere kotters blijft week in week uit in de haven liggen. Naar zee gaan loont niet meer omdat de gasolieprijs is geëxplodeerd. Bemanningen zoeken ander werk.

IJmuiden - Den Haag

Afgelopen woensdag viel bij minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief op de mat. Het is de derde noodkreet in korte tijd. Belangenorganisaties van vissers, visafslagen, visverwerking en -handel doen in de brief gezamenlijk een ‘ultieme poging’ om de minister over te halen om de vloot financieel te steunen. ‘De Europese Commissie heeft de weg vrijgemaakt en het geld uit diverse fondsen ligt op de plank’, zegt Geert Meun, directeur van de organisatie van Urker kottervissers VisNed.

Maar terwijl Frankrijk en Duitsland hun vissers te hulp schieten en België ook een regeling voorbereidt, blijft Nederland tot nu toe weigeren. Meun: ‘De minister zegt dat hij geen fossiele brandstof wil s..

