Eindeloze rijen en wachttijden: de nerveuze mens moet leren geduld te oefenen

Amsterdam

Het is voor veel consumenten even wennen – schrikken zelfs – dat de wachttijden voor bijna alle dingen en diensten oplopen in Nederland. In een tijd waarin flitsbezorgers binnen tien minuten een zak chips afleveren en examenresultaten binnen seconden online staan, moet je opeens voor een paspoort in Amsterdam vijf weken wachten; al op het parkeerdek van Schiphol aansluiten in een eindeloze rij en wie zonnepanelen op zijn dak wil moet vijf maanden geduld hebben. Een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kan zelfs jaren in beslag nemen.

Extreme tekorten op de arbeidsmarkt leiden tot loketten die gesloten blijven, halffabricaten die op zich laten wachten, operatiekamers die onbemand blijven en treinen en vrachtwagens die stil bli..

